Heljo Pikhof: religioonist on saanud oluline julgeolekuküsimus

Ei ole meil lapsi just ülearu palju, sestap on iga üksik inimene kulda väärt. Viimase aja uuringud näitavad paraku, et (kesk)hariduse kvaliteet sõltub üha rohkem lapsevanema rahakotist. Kas suurem osa meie niigi napist järeltulijate põlvkonnast peabki siis piirduma poole rehkendusega, nagu üks külakoolmeister kord oma Tootsi-nimelisele õpilasele soovitas?