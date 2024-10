Jüri Kõre: ennäe, personaalne riik on siiski olemas

Eesti riigi peamiseks mõtteks neil päevil on kuulutatud kokkuhoid. Kodanikel on selle tõttu tekkinud ootused, et ebamõistlikke kulusid vähendatakse. Kindlasti ei olnud/ole nende prioriteet kokkuhoid laste pealt. Allakirjutanugi kahtles, et teade vajaduspõhise lapsetoetuse kehtestamise plaanist pole tõsine kava, vaid spinn. Ja ennäe, teema ongi valitsuskoalitsiooni pingelisest töökavast välja.