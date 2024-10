Tartu rattaringlusesse lisandus kümme uut elektrilist jalgratast, mille tootja on Eesti ettevõte OÜ Better Than Driving. Uued rattad lisatakse rattaringluse süsteemi ning analüüsitakse, kas selline mudel sobiks tulevikus ka suuremal hulgal asendama tartlasi seni teeninud rattaid, teatas linnavalitsus.