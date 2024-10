GALERII Aparaaditehase ruumid täitusid kunstiteostega, mis tutvustavad superorganisme

Superorganism on rahvusvaheline näitus, mille on kureerinud Magic Carpets ning mis käsitleb ühtsuse kontseptsiooni bioloogiliste ja sotsiaalsete süsteemide kaudu. Näitusel osaleb 17 riigist 25 noort kunstnikku, kes tutvustavad fotograafiat, installatsioone, etendusi ja videoid. See kestab 23. novembrini.