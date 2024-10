Arhitekti vaade: kas katlamaja korstna kadumine on õnn või õnnetus?

Tõnis Arjus, kas endise keskkatlamaja korstna kadumine on õnn või õnnetus?

Oleneb vaatenurgast. Ühest küljest on alati sümpaatne, kui linnas on erinevaid ajaloolisi kihistusi. Kui neid osatakse linnaruumi disaini osavalt integreerida, et see on ka funktsionaalne, siis on äge. On lugusid, mida jutustada. Aga arusaadavalt sellised objektid ei ole praktilised, peavalu on rohkem kui sisulist võitu. Tasub ka omaniku huvist aru saada.