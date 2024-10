GALERII Tartlased ootavad suurt pauku

Osa inimesi ootab korstna varistamist ka Annelinnas, teisel pool Emajõge. Et lõhkamise täpset kellaaega pole välja öeldud, on inimesed juba kella 9st hommikul Sõpruse sillal valmis, et korstna langemist mitte maha magada.

Aida ja Turu tänava ristumisel on ligi 500 inimest ning kõik ootavad kannatlikult korstna varistamist. Tartlaste muljed on erinevad: ühelt poolt on tunda kurbust, et kaob oluline maamärk, aga on ka neid, kes tunnevad heameelt.

Paljud tartlased on kaasa võtnud ka matkatoolid ning lugemismaterjali, et aega sisustada. Inimesed on tulnud nii lastega kui ka üksi.

Kell 10.30 toimetas korstna ümber veel ekskavaator, mis tähendab, et enne kella 11 plahvatused ei kärgata.