PILT Muuseumi direktor tegi kabinetis ammuga lasu

Muuseumis käib praegu näituse «Nähtamatu Tartu. 800 aastat linna algusest» ehitamine. Mariann Raisma on andnud selle väljapaneku idee. Mitme arheoloogilise harulduse originaali kõrval saab vaadata tänapäevaseid esemeid. Nende hulgas on aastal 1224 Toome linnuse piiramisel, kaitsmisel ja vallutamisel tarvitatud ammu koopia, mille on meisterdanud Tarmo Kiitsak.

Muuseumi veebilehel on kirjas, et näitusel saavad vaatajad heita pilku keskaegsesse Tartusse. Väljapaneku keskmes on ajaloolised sündmused, mis olid linna sünni alguseks. Külastaja leiab vastused küsimustele, mis toimus 1224. aastal, kui palju keskaegsest linnast on tänini säilinud, kuidas riietusid ja mida sõid 13. sajandi tartlased ning milline oli nende argipäev. See loob võimaluse hinnata, kui palju on tartlaste välimus ja tegevused 800 aastaga muutunud.