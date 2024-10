Lõhkemeister, kes vajutab katlamaja korstna langemiseks nuppu

Spark & Stone Concepti lõhkemeister Teele Tuuna-Lootus on see inimene, kes otsustab, kas vana keskkatlamaja korstna varistamiseks on õige aeg lõhkamine korraldada. Annab hoiatussignaalid ja siis vajutab nuppu. Pärast hoolitseb veendumuse eest, et ükski laeng poleks lõhkemata jäänud. See on tema neljas korsten langetada, aga töö Tartu kesklinnas on senistest erinev.