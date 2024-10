Eestile on kombeks üks president korraga, aga vabariigi pillimehe aunimetuse on välja teeninud nüüdseks kolm isikut. Ja üks tuleb 22. novembril juurde. Et seda tiitlit soovijate võistumängu teaksid Viljandisse jälgima minna võimalikult paljud pärimusmuusika austajad, teevad novembri esimesel kahel ja poolel nädalal mitmel pool Eestis ärgituskontserte Juhan Uppin, Martin Arak ja Kert Krüsban.