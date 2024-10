Galerii Juhan Liivist tehtud kriminaalfilm esilinastus ka tema enda kodukohas rehe all

Seega jõudis värske ajalooline kriminaalfilm «Vari», mille peategelane on 30-aastane Juhan Liiv, eile kell 18 Rupsile. See on Alatskivist veidi lõunapoole jääv küla, kus luuletaja veetis enamiku aja oma elust. Kuid juba mitukümmend aastat on seal asuv Oja talu olnud Juhan Liivi muuseumi.