Aparaaditehase ruumid saavad algava kunstinäituse tõttu kuuks ajaks uue nime

Üritus on nelja-aastase kunstiprojekti Magic Carpets kulminatsioon ja ühendab 17 kultuuriasutust üle Euroopa. Rahvusvaheline kunstinäitus Superorganism on osa Tartu 2024 põhiprogrammist. Tasuta näitus on avatud igal nädalal kolmapäevast laupäevani vahemikus kell 12–18.