Nädal avatud uus magistraal teeb kohalikele juba tuska

Paraku nii pole, sest üsna pea pärast uue tee avamist potsatas toimetuse kirjakasti kohaliku elaniku mure, et uuel siledal asfaldil sõidavad autojuhid liiga kiiresti, müra on liiga kõva ja tipptunnil ei saa kohalikud enam maja eest tänavale pöörata, et tööle sõita. Kohalike elanikega vesteldes selgus, et tegemist pole ühe inimese kiusuga.