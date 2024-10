Reedene rõõm Saja-aastaseks saanud malevkonna pealik: inimeste meelsus ei ole ajaga muutunud

Nooremleitnant Tõnn-Siim Peedosk on praegu Tartu maleva esimese malevkonna pealik ning selle ameti pärast ta nii tihti «põllule» ei jõua, kui sooviks. Kuid haubitsa kõrval ta end võõralt ei tunne, sest kaudtuleüksustega on ta varem kokku puutunud küll.

Tartu maleva vanim allüksus esimene malevkond tähistas eelmisel nädalal sajandat aastapäeva, millest said Toomel osa ka linlased. Malevkonna pealik nooremleitnant Tõnn-Siim Peedosk (44) tõdeb, et kaitseliit ja ka esimene malevkond on pika ajaloo jooksul palju arenenud, kuid tööd ja eesmärke jagub ka edaspidiseks. Nii et päris hobi korras ta pealikurolli täita ei saa.