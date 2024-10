Tartusse tuleb rand, kus ujuda võib vaid omal vastutusel

Karlova elanik Peeter Paaver jalutab tihti oma koera Porteriga piirkonnas, kuhu on kavas rajada Karlova rand. Plaan on teha sinna selline rand, kus võivad vette sulpsata nii koerad kui ka inimesed, kuid viimased omal vastutusel.

Tänavuse Tartu kaasava eelarve üks kahest võiduideest oli Karlova rand, mis peaks järgmisel aastal valmima Jõe Prisma ja Siili elamukvartali vahel. Kuigi idee on rajada piirkonda uus rand, on selge, et ametlikku supluskohta sellest ei saa.