Juhtkiri Kellele võit, kellele kaotus

Naabrite mure kasvanud liiklussageduse ja -müra pärast on tõsine asi. Midagi ei sündinud küll siiski salaja ja ootamatult. Linna arengudokumentides oli see magistraaltänav pikalt kavandatud. Et linnas tähendavad uuendused ja arendused mitte üksnes võitu, vaid mõnikord ka kaotusi mõnele inimrühmale, on ilmselt paratamatus, kuid ideaalis võiksid ju kõik tunda end võitjana. Küsimus on, millisel määral peavad kohalikud inimesed muutusega kaasnevaid häringuid taluma ja kustmaalt läheb see piir, kus vastutavad ametnikud peavad astuma samme muutmaks midagi, et häiringuid oleks vähem.