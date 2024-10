Enriko Talvistu: kui seda metsa ees ei oleks

Alguses mõtlesin, et ilmselt on asi minu liigses kriitilises meeles nende metsikute tänavaääre puhmaste suhtes, aga peagi avastasin, et samasugused arvamused valitsevad roheliste «eduloo» suhtes ka Berliinis. Hiljutise Pekka Erelti kommentaari järel hakati näiteks lõikama rohtu sellelt metsikult ja suhteliselt tarbetult 50 sentimeetri laiuselt roheliselt ribalt sõidutee ja kõnnitee vahel Veski tänavas.