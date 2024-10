Mihkel Lees: esimene valik varjumiseks on siiski oma maja kelder

Vabaerakonna esimees Märt Meesak kirjutas Tartu kriisivalmidust puudutava artikli, pöörates erilist tähelepanu varjumiskohtadele (TPM, 15.10). On väga tänuväärne, et autor elanikkonnakaitse teema fookusesse võtab ning juhib tähelepanu ka sellele, et Eestis pole varjumisteemadega tegeletud nii põhjalikult nagu näiteks põhjanaabrite soomlaste juures.