OTSE Vaata laupäeval, kuidas Tartu südames hiiglaslik korsten pauguga põrmu variseb

Lõhkamise kavandatavat kellaaega ei ole seni avalikustatud, kuid see peaks jääma ajavahemikku kell 9–12, mil linnavalitsuse loal kehtivad muudatused liikluses. Sel ajal ei ole Turu tänav Sõpruse sillast kuni Aida tänava nurgani läbitav sõidukitega ega jalgsi, bussiliiklus on ümber suunatud. Ka saab olema peatatud veeliiklus Emajõel, sest osaliselt ulatub ohuala teisele poole jõge, Anne kanali äärde.

Tööde ohutsoon on 200 meetrit korstnast arvates. See ala on omakord jagatud kaheks, umbes Lina tänava joonest Sõpruse silla pool ei pea inimesed majadest lahkuma. Teisel pool joont aga peavad seda tegema kõik. Teisisõnu on kavas kortermajade elanikud evakueerida.