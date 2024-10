Päästjad aitasid põlevasse korterisse lõksu jäänud meest

Eiles keskpäeval teatas Tartu Narva mnt asuva kortermaja tähelepanelik elanik, et näeb aknast, et tema 80-aastane naaber on kodus kukkunud ja vajab abi. Terviserikke tõttu hätta jäänud eaka mehe juurde pääsemiseks avasid päästjad kangiga ukse, patsient anti üle kiirabi hoole alla.