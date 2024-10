Pildid Vana keskkatlamaja peagi lõhatav korsten sai omale «haua»

Ligi 90 meetrit kõrge korsten lõhatakse laupäeva ennelõunal. Tartu linnavalitsuse väljastatud loa kohaselt on selleks liiklusmuudatused jõus laupäeva hommikul kell 9–12 ja sel ajal ei ole Turu tänav vana katlamaja piirkonnas läbitav ratastel ega jala, ka bussiliiklus on ümber suunatud. Samal ajal on peatatud veeliiklus Emajõel. Ohuala ulatub ka Anne kanali ja Emajõe vahele.

Lõhkamistööde ohutsoon on 200 meetrit korstnast arvates. See tsoon on omakorda jagatud kaheks, umbes Lina tänava joonest Sõpruse silla pool ei pea inimesed majadest lahkuma. Teisel pool joont aga peavad seda tegema kõik.

Et raudbetoonist korstna mahaprantsatamisel võimalikult vähe tolmu ja prahti lendu pääseks, teeb lõhkamistöödeks ettevalmistusi Valbest OÜ. Nii valmiski ettevõttel kolmapäeval korstna maandumissuunas justkui korstnale mõeldud haud. Piklikust august välja kaevatud muld tõsteti servadesse ja sellest moodustati ohutuse eesmärgil vallid.

Korstnat asub laupäeval lõhkama ettevõte Spark & Stone Concept.

Selle suure sündmuse puhul on aga valitud joon, et mida vähem tähelepanu, seda parem. Seesugust eesmärki kannab ka hoiak mitte teatada, mis kellaks on lõhkamine plaanitud, räägitakse ajavahemikust. Nii ei tulnud eile kinnitust, et korsten peaks langema kella kümne paiku hommikul. Ametlikes vestlustes on põhjendatud seda ette tulla võivate ootamatustega.