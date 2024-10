Läheb ehituseks: Raadile jalgpallipargi kõrvale tulevad padeliväljakud

Ehitusloa andis linnavalitsus Welcole teisipäeval, kuid juba praegu on näha, et midagi on Muuseumi tee 3 ja 7 kinnistule kerkimas. Õigemini joonistuvad valatud vundamendist välja nelja padeliväljaku piirded. Eesmärk ongi sügisel võimalikult palju ettevalmistusi ära teha, et uuel aastal ei jääks teha muud, kui asfaltimine ja väljakute paigaldamine.