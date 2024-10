Mures õpilased ja tudengid: kärbime sealt, kus on kõige valusam?

Pärsiks ka ühiskonda laiemalt

Tudengitel on ka kartus, et tasuta kõrghariduse kadumisel on suur oht, et toimub ajude väljaränne Põhjamaadesse, kus on tasuta kõrgharidus ning tugev toetussüsteem. See tähendaks üliõpilaskondade liidu hinnangul eestikeelse kõrghariduse ja teaduse vaikset hääbumist ning ühiskonna harituse vähenemist. «See läheb aga otse vastuollu riigi strateegiaga, kus on sätestatud, et soovime, et pool elanikkonnast oleks kõrgharitud,» seisab teates.

Veel märgitakse, et tasuta õppimise ja tulemusstipendiumide kaotamine ei mõjuta üksnes tudengeid, vaid tervet ühiskonda. Hariduse kättesaadavuse vähenemine suurendab piketi korraldajate sõnutsi sotsiaalset ebavõrdsust, sest väiksema sissetulekuga pered ei suuda oma lapsi kõrgkoolidesse saata.

See loob olukorra, kus hariduse kvaliteet ja võimalused sõltuvad rohkem vanemate rahalistest võimalustest kui noore täiskasvanu potentsiaalist. Eriti arvestades uuest aastast kehtima hakkavaid maksusüsteemi muudatusi, mis mõjutavad kõige tugevamalt just väiksemapalgalisi peresid.

«Eesti haridussüsteem on olnud eeskujuks paljudele riikidele ning nüüd on aeg seista selle säilitamise eest. Tasuta eestikeelse kõrghariduse ja tulemusstipendiumide kaotamine oleks kahtlemata tagasilöök, mis seab ohtu meie noorte tuleviku ja riigi arengu. Meie ühiskond vajab haritud ja motiveeritud inimesi, kes suudavad ja soovivad panustada oma riigi tulevikku. Meie tulevik sõltub sellest, kuidas me praegu investeerime haridusse, teadusesse ja noortesse,» on kirjas teates.

Lisaks piketile käib ka rahvaalgatus Kui tudengid ja õpilased hakkavad meelt avaldama neljapäeval, siis juba praegu saab rahvaalgatus.ee lehel seista tasuta kõrghariduse säilimise eest, milleks oli kolmapäeva pärastlõunal kella kolmeks allkirja andnud ligi 7600 inimest. Rahvaalgatuses kirjutab Eesti üliõpilaskondade liit järgnevalt: «2013. aastast on Eestis olnud võimalik eestikeelsetel õppekavadel kõrgharidust omandada ilma õppemaksuta. See on andnud kõikidele, kel soov ja oskused, võimaluse omandada akadeemiline kraad, kindlustanud eestlaste kui hariduse usku rahvuse kuvandit. Praegused kärpeplaanid seavad selle kõiki võrdselt kohtleva tava ohtu. Eesti Vabariigi valitsuselt ning haridus- ja teadusministeeriumilt on tulnud murettekitavad signaalid: proovitakse leida võimalusi, kuidas tudengitelt ka eestikeelsetel õppekavadel õppetasu nõuda. See on äärmiselt kurb tõsiasi, sest juba praegu kolmveerand tudengkonnast kõrgkoolis õppimise kõrval ka töötab – teisiti ei tuleks nad lihtsalt majanduslikult toime. Kui tudengi – ja tihti siis terve tema pere – kohustustele lisanduks õppemaks, ei saaks paljud praegused, aga ka võimalikud tulevased noored kõrgkoolis õppimist endale enam lubada. See aga mõjutaks otseselt nii nende kui ka kogu Eesti riigi tulevast edukust. Olukorra teeb veelgi valusamaks tõsiasi, et Eestis ei ole piisavaid õppetoetusi. Isegi õppelaenusüsteem ei võimalda tudengitel praegu õppetasudega toime tulla. Eelnevat arvesse võttes teeb Eesti tudengkond ettepaneku jätkata riiklikult rahastatud eestikeelse kõrgharidusega, et tagada kindel tulevik targa rahva ning eduka riigi näol.»