Hingedekuul valmib Annika Pautsi koostatud leinalugude raamat

Kogumik on juba trükikojas. Ja selle koostaja on lubanud, et annetab müügist laekuva raha vähiravifondile Kingitud Elu.

Juba praegu saavad selle raamatu ilmumist toetada aga kõik soovijad ühisrahastusplatvormil Hooandja, kus on avatud paindliku lõpuga kampaania. See tähendab, et projekt saab toetuse ka siis, kui eesmärgiks seatud summa hooandjatest kokku ei tule. «Raamatu ilmumist toetades annetab inimene kaudselt ka vähiravifondile,» ütleb koostaja.

Annika Pauts alustas leinaraamatu kallal tööd juba mõni aasta tagasi. Nüüd, mil kahekümne viie inimese leinalood on kaante vahel, tänab ta nii neid, kes talle oma mõtted ja üleelamised usaldasid, kui neidki, kes selle raamatu koostamisel teda vabatahtlike ja sõpradena aitasid.

«Lähedase kaotanud inimese maailm kukub kokku ja talle võib tunduda, et homset ei tulegi,» rääkis Annika Pauts veel – ka ta ise on tundnud kaotusevalu. «Tegelikult läheb elu siiski edasi ja homne tuleb. Mis siis, et teistmoodi,» märgib ta nukralt, lootes oma raamatu lugejaile pakkuda siiski helgust ja lootustki.

Esitlused: 4. novembril kell 18 Tallinnas Viru keskuse Rahva Raamatu kaupluses 6. novembril kell 17.30 Tartu Tasku Rahva Raamatu kaupluses Annika Pauts Foto: Erakogu foto «Mis saab siis, kui homset ei tule?» Raamatu koostaja: Annika Pauts Luuletused, mõtisklused: Annika Pauts ja Lauri Räpp Vabatahtlik keeletoimetaja: Anu Rooseniit Küljendaja: Lauri Tuulik Kirjastaja: Tiina Ristimets, Pilgrim Projekti vabatahtlikud abilised: Cris Ekholm, Kadi Kuldmeri, Laura Ikmelt ja Liidia Meel Selgitusi leinast: Liidia Meel (hingehoidja ja EELK usuteaduste instituudi lektor)