Tütarlastekoor laulis end Kreekas esikohale

See tähendab, et tütarlastekoor pääses ka grand prix’ vooru, kus antigi välja ainult peaauhind, mille said taanlased. Kuna paremusjärjestust selles voorus ei tehtud, ei teadnud Külli Lokko öelda, millise koha võinuks Tartu lauljad grand prix’ voorus saada, kuid vaimuliku koorimuusika kategoorias jäädi alla vaid peaauhinna saanud Aarhusi akadeemilisele koorile.