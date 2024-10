VAATA SKEEMI Katlamaja korstna langemine muudab liiklust

Linnavalitsuse väljastatud loa kohaselt on liiklusmuudatused jõus laupäeva hommikul kell 9–12 ja sel ajal ei ole Turu tänav katlamaja piirkonnas läbitav ratastel ega jala, ka bussiliiklus on ümber suunatud. Samal ajal on peatatud veeliiklus Emajõel. Ohuala ulatub ka Anne kanali ja jõe vahele.