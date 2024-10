Draakoni hotelli tulevad kodud ja ärid, uksed avab ka uues kuues tuntud restoran

Sellega kokku ehitatud kõrvalmaja aadressil Raekoja plats 2 on küll osa samast arendusest, kuid ehitismälestisena valmib see rangemate muinsuskaitse nõuete tõttu paar kuud hiljem. Ka sinna tulevad tulevikus äripinnad, kuid täpsem otstarve on veel lahtine.