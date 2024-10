Elu ise Teatris üles kasvanud tüdruk paneb «Emalõvis» mõtlema, mis on õnn

Kui kaugele võib üks ema minna, et päästa oma laps, kes on sattunud halvale teele? Sellele küsimusele otsib vastust režissöör Liina Triškina-Vanhatalo hiljuti esilinastunud mängufilm «Emalõvi», mille keskmes on katkine ja endasse sulgunud nooruke Stefi, kes üritab kõike, et võita ema armastust ja hoolt.