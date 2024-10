Võimalik vaid ülikoolilinnas – supp euro, praad 2,5 eurot

Aga kõik on sulatõsi: Puiestee tänaval tegutseva Tartu vaimse tervise hooldekeskuse söökla on juba ligi aasta lisaks oma maja inimestele avatud ka teistele linlastele ning iga kuuga kasvab ka sööjate hulk. Põhjust pole vaja kaugelt otsida: eile oli lõunaks värskekapsasupp, mille sai kätte euroga, suure supi eest tuli välja käia kaks eurot. Täna on lõunaks praad – šnitsel lisandiga, selle eest tuleb maksta kaks ja pool eurot.