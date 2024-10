Kadri Kullman: rööpad on, rongid on, reisijad on ... Miks siis rong ei sõida?

Aastal 1995 valisin oma ettevõtte Leedu kontori asukohaks Kaunase, sest Tartust sai sinna mugavalt rongiga sõita. Nüüd, ligi 20 aastat hiljem püüame käima lükata Tartu-Riia rongiliini, kuid see on osutunud oodatust keerulisemaks. Kõik on ju olemas – raudtee, rongid, reisijad –, aga projekt on takerdunud. Meie igapäevaelu reaalsus on muutunud bürokraatiamülkaks, kus isegi kõige lihtsamad lahendused kipuvad kaduma, jättes rahva ootama ja lootma.