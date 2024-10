Tartu ülikooli kliinikumi südamearst Alar Irs ravib angiograafialaboris patsientide südameid. See käib nii, et ta liigub väikse sondiga patsiendi reiearterist südame suunas, abiks spetsiaalne röntgen ja kontrastaine, mis aitab näha, kus südame veresooned on kitsenenud või lausa kinni.