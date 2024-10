Loone Ots: Koidula erootikapood?

Usun, et kauplus ei ole mõelnud paha ja silt ei kanna Kuperjanovi nime mingil madaldaval põhjusel. Sildile on lihtsalt lisatud tänava nimi, täpsustamaks, milline keti poodidest just sel aadressil asub. Aga see võtabki kõhedaks. Julius Kuperjanov on sildi ülespanijate silmis taandunud elavast inimesest lihtsalt tänavanimeks.