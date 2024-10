A-festival: tsirkust ja leiba, teatrit ja tuld

Liikumine on universaalne keel, kuigi seda mõistame oma kultuurikontekstile ja isiklikule kogemusele toetudes. Liikuvat inimest vaadates toimub suhtlus mittesõnalisel tasandil. Peas võivad hakata kuju võtma erinevad lood. Nii on täiesti võimalik, et samas saalis etendust vaadanud publikul tekivad ühel hetkel täiesti erinevad mälestused ja arusaamised. Ja see ongi tore. On, millest hiljem rääkida (ja kirjutada).