Ilmatsalu spordihoonest saab remondi järel kriisiinfokeskus

Kui A. Le Coq spordimajal ja Variku spordihoonel on juba autonoomne ehk iseseisvalt toimiv elektri- ja sidesüsteem olemas, siis aasta lõpuks saab selle ka Ilmatsalu spordihoone. Iseseisvalt toimepidavad hooned töötavad edasi nii elektri- kui ka sidekatkestuste korral, mis tähendab, et nendes hoonetes saab elektri ja side puudumisel pakkuda inimestele esmaseid eluks vajalikke teenuseid.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on ülikoolilinna kerksuskeskuste asukohad valitud nii, et need oleks mõlemal pool Emajõge ning ka linna keskusest eemal. «Kriisiolukorras inimestele oluliste esmateenuste, nagu sooja ruumi, info ja nõuannete jagamine on omavalitsuse korraldada, mistõttu loome pidevalt juurde valmisolekut, et erinevate kriisiolukordadega hakkama saada,» rääkis Klaas.