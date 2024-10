IN MEMORIAM Suri eesti keele grammatika uurija Mati Erelt

Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi avaldatud nekroloogis on Mati Erelti peamiseks uurimisvaldkonnaks märgitud süntaks. «Tema nägu on kõik viimase aja suuremad grammatikakäsitlused, sh õpikud (nt «Eesti keele käsiraamat» ja mitu gümnaasiumiõpikut). Ta oli paljude praeguste grammatikauurijate juhendaja. Tema rolli eesti keele uurimisel on raske üle hinnata,» on kirjas nekroloogis.