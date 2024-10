Tänavuse «Metsast taldrikule» erimenüüdest leiab lisaks ulukilihale ka tammetõrusid

Viiendat aastat toimuv kampaania «Metsast taldrikule» vältab sellel aastal 1. kuni 17. novembrini ning selle puhul on erimenüü koostanud rekordiliselt üle 60 Lõuna-Eesti toidukoha. Uudseid maitseelamusi saab mekkida nii Tartu linnas, Tartumaal, Jõgevamaal, Põlvamaal, Viljandimaal, Võrumaal kui ka Valgamaal.

Kuid põnevaid kooslusi pakuvad teisedki restoranid ja kohvikud, Tartus on selle kampaaniaga liitunud neid pea 30.

Kampaaniat toimub juba viiendat aastat seetõttu, et aidata kaasa piirkonna toidukultuuri arengule, tõsta esile väärtuslikku kohalikku toorainet, suurendada toidukohtade külastatavust ning toetada piirkonna väiketootjaid, selgitas «Mestast taldrikule» eestvedaja, Lõuna-Eesti turismiklastri juht Kanni Kallastu.

«Kampaania on saanud väga populaarseks ja oodatuks. Osalejate arv on kasvuteel ning menüüd on järjest julgemad ja omanäolisemad,» rääkis ta. «Ootame põnevatest toiduelamustest osa saama gurmaane nii Eestist kui ka Lätist,» lisas Kallastu.