ARVUSTUS Lutsuga lati alt läbi

Võis loota, et mõni Lutsu-huviline koostaja on lõpuks tema vestevaramu mitusada üksust uuesti läbi kamminud ja pakkunud uudse, nüüdse pilguga nähtud tüseda valiku. Paraku selgus kohe, et tegu on vaid ENSV-aegse kogumiku «Följetonid» (Eesti Riiklik Kirjastus, 1957, 468 lk) muutmata kujul taastrükiga, vaid suurem šrift on uuema kaantevahe lehekülgede arvu kergitanud varasemast saja võrra suuremaks.