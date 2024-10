Läinud nädalal Tartu linnavolikogu ees kõneldes kordas Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa üleskutsed kehtestada Tartus öine alkoholimüügi keeld. Ta selgitas, et kolmandik väljakutsetest on seotud joobes inimestega. Väljakutsete põhjal selgub, et inimese häirivad joobes isikud, eriti kesklinnas.