ARVUSTUS Lüneburgi kunstnikud tunnevad huvi tuleviku vastu

Tartu on ju küll pikkade, paarisajandiliste traditsioonidega kunstilinn, kuid maailma mõõtkavas oleme me kahjuks ikkagi vähetuntud provintsilinn. Seetõttu on suisa hädavajalik omada kindlaid sidemeid näituste ja kunstnike vahetuseks kaugemalt. Seni on need toimunud üsna sporaadiliselt. Sellel taustal näib tegevus Hansa Liidu sõpruslinnade Lüneburgi ja Tartu kultuurisidemete kaudu paljulubav.