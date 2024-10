Tartu ülikool tunnustas kahte arsti teaduskonna medaliga

Kuid Marika Väli ei võtnud tunnustust vaid enda kanda, vaid tõstis esile kogu patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse osakonna. «Soovin tänada oma kolleege nii meditsiinivaldkonnast kui ka praktilist tööd tegevaid kohtuarste, kes on mind alati hea nõu ja jõuga aidanud, et seda huvitavat ja vaheldusrikast tööd teha,» ütles ta esmalt.

Ka õppejõuna töötav Väli lisas, et tema töö suurim rõõm on see, kui üliõpilaste silmad säravad ja nad on motiveeritud õppima, samal ajal õppejõud saab oma tööd nautida. «Õpetades teisi õpime ka ise. Olen seda põhimõtet püüdnud oma töös järgida ja saadud tunnustus stimuleerib seda edaspidi veel paremini tegema,» rääkis Marika Väli.

Joel Starkopf sõnas, et arstiteaduskonna medalil on tema jaoks väga suur tähendus. «Olen südamest tänulik Tartu ülikoolile, meditsiiniteaduste valdkonnale ning üliõpilastele, kes on andnud mulle võimaluse panustada Eesti arstiteaduse ja -hariduse arengusse. Siirad tänusõnad kõigile kolleegidele anestesioloogia ja intensiivravi kliinikust – koos teiega on see teekond olnud tõeline rõõm.»