Bussiliin nr 7 on ümbersõidul, ajutine teekond on Narva mnt – Muuseumi tee – Raadiraja ning vastupidi. Läbimata jäävad Roosi ja Narvamäe peatus. Narvamäe asenduspeatused on Peetri ja Orava. Roosi peatuste asenduspeatused on Jänese ja Orava.