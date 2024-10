Galerii ehitusmessilt Eestlane eelistab suurt, ameeriklane ja jaapanlane pisikest sauna

Sel nädalavahetuselt on Tartu Näituste messikeskus ehitus- ja sisustusmessi päralt. Kohal on ühe kaheksakümne ettevõtte, kellelt ehitaja ja koduomanik saab nõu vundamenditöödest siseviimistluseni. Et kolmest messihallist üks koosneb peaasjalikult vaid saunadest, saab taas tõdeda, et eestlased on saunarahvas.