Bigbank Tartu keskendub tihedas graafikus eurosarjale. Alar Rikberg: midagi lihtsat oodata pole

Bigbank Tartu peatreener Alar Rikberg tõdes, et viimased nädalad möödusid keeruliselt, sest meeskonda tabas viirustelaine. Nüüd ongi käsil esimene treeningunädal, kus kõrvalisi takistusi on olnud vähe, ning tiimil on kaks eesmärki. «Väiksema tähtsusega on valmistumine pühapäevaseks Cronimeti liiga mänguks Riia meeskonna vastu, suurema tähtsusega on kolmapäeval ja neljapäeval toimuvad Challenge Cupi mängud Ukraina klubi vastu,» tutvustas Rikberg.