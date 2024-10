Kes ajab aga muna osavasti pudelisse, pääseb uude teadusaatesse «Rakett juunior»

Saate loojad soovivad, et «Rakett juuniori» melust saaksid osa ka väiksemate kohtade lapsed. «Me näeme, et on selliseid piirkondi nagu heade mõtete linn Tartu, kust on laekunud hulga sooviavaldusi, kuid on ka neid maakondi, kus konkurents väike,» selgitas Eesti teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik. «Mina julgustaksin kõiki põhikoole saatesse kandideerima, kuna selles võistluses on jõukohast nuputamist kõigile ning kindlasti tuleb sellest meeldejääv ja silmaringi avardav kogemus.»