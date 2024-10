Decora ehituse tõttu ei saa sõita Puhu risti kaudu Põltsamaale

Transpordiamet antud lõigul töid ei tee. Tee sulgemine on tingitud Decora kaupluse arenduse ning kaupluse tarvis uue ristumiskoha ehitusega.

Tee sulgemist näitavad liiklusmärgid on paigaldatud nii põhimaanteele kui ka Tartu ja Viljandi suunalt. Ümbersõit on korraldatud Pajusi maantee kaudu. Jalakäijatele, ühis- ja operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud.