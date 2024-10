Tartu vallas Äksi külas veereb elu nagu helendav hernes

Juunikuust alates on ühel Äksi teeäärsel põllul kasvanud möödujate silme all nabakõrgused lillhernepallid. Need on kerakujulised võrestikud, täis taimevääte, mis suvel õitsele puhkedes hullutasid magusa lõhnaga kõiki, kes lähemale astusid. Nüüd on saabunud sügis.