REEDENE RÕÕM Aasta õppejõud Mati Roasto: kui suudan tudengid naerma ajada, teen oma tööd õigesti

Enam kui kaks kümnendit tudengite ees seisnud Roasto leiab, et hea õppejõud on kui hunt kriimsilm: enda seest peab välja võluma nii lektori, naljamehe kui ka psühholoogi. Kui alguses oli selle tasakaalu leidmine üksjagu keeruline, siis nüüd on õpetamine professori sõnul tõeline nauding, mistõttu kavatseb ta tulevikus teadustöö arvelt rohkem just nimelt tudengitele pühenduda.