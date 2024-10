GALERII Tartu ettevõtjate koorekiht kogunes Athenasse auhinnaõhtule

«Tartul on suur au tänada ettevõtjaid, kes ehitavad meie linna majade ja tehaste, aga ka ideede ja unistustega. Need on inimesed, kelle julgus ja visioon viivad meid kaugemale sellest, mida näeme oma aknast täna,» ütles linnapea Urmas Klaas avakõnes. «Võidukad ettevõtjad pakuvad uuenduslikke ja kestlikke lahendusi, mis toetavad nii keskkonda kui ka inimeste heaolu. Kestlikkus pole enam lihtsalt moesõna, vaid ellujäämise strateegia.»

Majandusvaldkonna abilinnapea Raimond Tamm tõdes, et viimase aja majanduslanguse tingimustes on suutnud parimaid tulemusi näidata ennekõike oma valdkonna liidrid ning stabiilselt tugevad ettevõtted. «Meil on Tartus head võimalused biotehnoloogia ja meditsiini valdkonnas tegutsevate ettevõtete arendamiseks ning seda kinnitavad ka konkursi tulemused. Väga hea meel on ka heade majandustulemustega esile kerkinud ehitusettevõtete üle, sest möödunud aastal ehitusturul tervikuna nõudlus vähenes ja oli sektori ettevõtjate jaoks pigem keeruline aasta.»