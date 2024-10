Pikale korstnale ütlesid hüvasti kümme musta meest ja üks valge

Tumedas mundris mehed, silindrid peas, kogunevad aga just niisugusel õhtul pärast tööd vana korstna ette platsile endale mälestuseks pilti tegema. «Kõik korstnad on meile hingelähedased,» ütleb keegi, nostalgianoot hääles. Ja ülejäänud mõmisevad nõusolevalt.

Ütleja on Jaanus Pedari, põline tartlane, pühkinud korstnaid 25 aastat. «See on Tartu sümbol,» märgib ta. «Ja tõesti natuke kahju, et see lammutatakse, aga eks elu läheb edasi ja asi jääb ju jalgu.»