Tartu linnavalitsus võttis mõni päev tagasi vastu Ränilinnas Riia, Ringtee ja Aardla tänava vahele jääva Riia 148 krundi detailplaneeringu ja suunab selle oktoobri lõpus avalikule väljapanekule. Aastate eest vaidlusi tekitanud maa on nüüd Sanitex OÜ ja Tiksoja Puidugrupp ASi omandis, need kaks ettevõtet on teinud ühise ettepaneku rajada sinna kolm hoonestatavat krunti, haljasala- ja kergliiklusmaa krunt ning tee- ja tänavamaa krunt.