Juhtkiri Tõmbame aga ühistransporti koomale?

Valitsusliit on sama, minister teine, aga nüüd räägitakse tõsimeeli ühistranspordi toetamise vähendamisest olukorras, kus ennegi oli raha vajaka. Üksikasjalikku mõju meie kandile me veel ei tea, aga pole põhjust arvata, et kärpimisega kaasnev sõiduvõimaluste vähendamine sõitjaid juurde toob.

Praeguseks on kaheksa kuu võrdluses teada, et Tartumaal vähendas maakonnaliinidel tasulisele ühistranspordile üleminek sõitjaid üheksa protsenti. Mullu oli sõitjaid jaanuarist augustini 1 392 381, tänavu 1 267 143. Seejuures on teada, et piletitulu katab vaid kümnendiku liiniveo kulust, mis on Tartumaa maakonnaliinidel 1,5 eurot liinikilomeetri kohta. Tasulise piletiga sõitjate osakaal Tartumaa liinidel oli augustis 37 protsenti.Kooliajal on tasuta sõitjate osakaal suuremgi: mais oli tasuliselt sõitjaid 27 protsenti.